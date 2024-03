Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Kazatomprom JSC NAC?

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Nac Kazatomprom Jsc war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell liegt der RSI-Wert für Nac Kazatomprom Jsc bei 43,42, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 36,54 USD für die Nac Kazatomprom Jsc-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 40,3 USD, was einen Unterschied von +10,29 Prozent ausmacht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 41,66 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-3,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analyse der Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in der Internetkommunikation in den letzten Wochen für Nac Kazatomprom Jsc stark eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.