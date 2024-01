Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, KAO?

Weitere Suchergebnisse zu "KAO":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Kao betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,04 Punkte, was bedeutet, dass Kao momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,61, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Kao ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,49 auf, was 7 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" (47,68). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Kao in den sozialen Medien, was eine "gute" Bewertung vonseiten der Marktteilnehmer zur Folge hat. Allerdings wurde über Kao deutlich weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und zu einem insgesamt "guten" Rating.

Anleger-Stimmungsmessungen ergaben, dass Kao in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet wurde. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "schlechten" Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis gute Bewertung für Kao basierend auf den verschiedenen Analysen und Messungen.