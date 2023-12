Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials?

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie von Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 73,07, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials derzeit bei 17,07 CNH. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 16,29 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -4,57 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt, dass der GD50 derzeit bei 16,79 CNH liegt. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von -2,98 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials 54. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemikalienbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist die Aktie weder unter- noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Was die Dividendenrendite betrifft, kann jemand, der derzeit in die Aktie von Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials investiert, bei einer Dividendenrendite von 0,32 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.