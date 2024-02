Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Jiangsu Nandasoft?

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Jiangsu Nandasoft wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54,55 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 63,16 im neutralen Bereich, was Jiangsu Nandasoft auch auf dieser Basis als "Neutral" einstuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Jiangsu Nandasoft in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Jiangsu Nandasoft festgestellt. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu ermitteln, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Jiangsu Nandasoft-Aktie beträgt derzeit 0,12 HKD, was eine Abweichung von +54,17 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,185 HKD) bedeutet. Auf Basis dieses Indikators erhält Jiangsu Nandasoft daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,17 HKD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +8,82 Prozent darstellt. Somit wird die Jiangsu Nandasoft-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt wird Jiangsu Nandasoft auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Jiangsu Nandasoft in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders negativ bewertet wurde. Ebenso wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Jiangsu Nandasoft aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen.