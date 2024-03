Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Japan Foods?

Die Japan Foods-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 1474 JPY liegt 25,24 Prozent über dem GD200 von 1176,92 JPY, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1364,98 JPY. Dies entspricht einem Kursabstand von +7,99 Prozent und signalisiert ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend wird der Kurs der Japan Foods-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Japan Foods wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Japan Foods veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Japan Foods die Note "Neutral" gegeben.

Zur Beurteilung, ob die Japan Foods-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 16,24 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 41,24, was darauf hindeutet, dass Japan Foods weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen wurde untersucht. Die Kommentare und Befunde waren neutral und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen aufgegriffen. Aus diesem Grund wird die Aktie von Japan Foods auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.