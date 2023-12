Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Investis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI für Investis liegt bei 21,74 und wird daher als „Gut“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,2 und zeigt eine „Neutral“-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von „Gut“.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Investis liegt derzeit bei 94,99 CHF. Dies führt zu einer „Neutral“-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 97,4 CHF lag, was einem Abstand von +2,54 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 94,5 CHF, was einer Differenz von +3,07 Prozent und ebenfalls einem „Neutral“-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher „Neutral“.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Investis zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Investis zeigt kaum Änderungen und entspricht daher ebenfalls einer „Neutral“-Rating. Das langfristige Stimmungsbild erhält daher die Note „Neutral“.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Investis. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von „Gut“ führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von „Gut“ in Bezug auf die Anleger-Stimmung.