Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Infosys?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Infosys liegt bei 26,65, was als "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 28,12, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit führt das Gesamtbild zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Infosys im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,69 Prozent erzielt, was 58,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt hingegen 0 Prozent. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" aufgrund der Überperformance.

Die Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Diskussionsbeiträge in Bezug auf Infosys haben weder zugenommen noch abgenommen, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An sieben Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Infosys.