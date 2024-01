Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Information Services?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Information Services ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Information Services-Aktie beträgt 44,68, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 41,55 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anlegerstimmung bei Information Services in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Von Analysten wird die Information Services-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 7 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 48,62 Prozent entspricht, und somit einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird die Aktie von Information Services als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 15,67, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,94 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.