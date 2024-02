Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Imugene?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Imugene-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, welcher bei 52,43 liegt. Auch hier ist die Imugene-Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Imugene.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Imugene von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Imugene verläuft bei 0,09 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 0,11 AUD liegt, was einem Abstand von +22,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei 0,11 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungsänderung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Imugene-Aktie.