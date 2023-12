Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Imperial Metals?

Imperial Metals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -9,99 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -10,89 Prozent hatte, liegt Imperial Metals um 9,99 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für Imperial Metals liegt der RSI bei 57,69, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 40,91, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Imperial Metals derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Imperial Metals bei 13,28 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" mit 320,27 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.