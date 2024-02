Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, IBI?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ibi basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion neutral, ohne positive oder negative Ausreißer. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ibi in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ibi unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Das KGV von Ibi liegt bei 50,85, was deutlich über dem Branchenmittel im Bereich "Bauwesen" liegt und die Aktie daher als überbewertet einstuft. Das Branchen-KGV liegt bei 45,58, was einem Abstand von 12 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Ibi 0 Prozent, was unter dem Mittelwert (6,8 Prozent) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".