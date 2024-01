Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Hyundai Motor Co Pref?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hyundai Motor als neutral eingestuft werden kann. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 76,96, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 48,34 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Hyundai Motor unterbewertet, mit einem KGV von 4,28, was 82 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der 24,08 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien haben wir festgestellt, dass die Diskussionsintensität mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hyundai Motor weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, aber in den letzten Tagen wurden vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".