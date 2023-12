Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Hubei Zhenhua Chemical?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hubei Zhenhua Chemical-Aktie weist einen Wert von 55 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des 25-Tage-RSI verglichen, der 59,91 beträgt, und auch hier zeigt sich eine neutrale Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hubei Zhenhua Chemical beträgt derzeit 13, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Chemikalien" neutral erscheint.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Hubei Zhenhua Chemical in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,4 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wobei in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt standen. Die Analyse der sozialen Medien zeigt 2 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.