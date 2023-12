Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Huaneng Power International?

Die technische Analyse der Huaneng Power-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,55 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 7,97 CNH weicht somit um -6,78 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 7,61 CNH, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,73 Prozent) des letzten Schlusskurses ist. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Huaneng Power-Aktie. Zusammenfassend erhält die Huaneng Power-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 20,59 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Huaneng Power-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 41,3, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Huaneng Power-Aktie für diesen Punkt unserer Analyse ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,93 Prozent erzielt hat, was 15 Prozent über dem Durchschnitt (-0,08 Prozent) im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt die Huaneng Power-Aktie aktuell 15 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Huaneng Power zeigt hingegen kaum Änderungen und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Huaneng Power-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeschrieben.