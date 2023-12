Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Horai?

Die Horai-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +4,65 Prozent aufweist, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +1,79 Prozent zeigt. Diese Zahlen führen zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gegeben. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell weder positiv noch negativ im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung von Seiten der Redaktion.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Aktie wird daher auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung, mit einem RSI von 53,57 und einem RSI25 von 41,09.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Horai-Aktie.