Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Henkel AG & Co. KGaA?

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich der Verbrauchsgüter hat die Henkel & Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,69 Prozent erzielt, was 17,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt -2,86 Prozent, und Henkel & liegt derzeit 15,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Henkel & beträgt derzeit 2,54 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Henkel &-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 71,27 EUR, verglichen mit dem aktuellen Kurs von 70,28 EUR, was einer Abweichung von -1,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (72,1 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,52 Prozent) auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Henkel & Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,89 eine relative Preisgünstigkeit auf, da der Durchschnitt in der Vergleichsbranche bei 34 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" bewertet und erhält daher ein "Gut".

