Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Hebei Construction?

Die Aktie von Hebei Construction wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV von 3,54 insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" von 48,35. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine positive Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hebei Construction derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,3 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Hebei Construction liegt bei 63,64 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Hebei Construction überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Hebei Construction gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was auf eine unklare Entwicklung hinweist.