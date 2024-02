Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Hamborner REIT?

Die Hamborner REIT AG-Aktie wird in Bezug auf verschiedene Faktoren wie Sentiment, Relative Strength Index (RSI) und technische Analyse bewertet. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren Neutralbewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamtbewertung für Hamborner REIT AG hinsichtlich des Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hamborner REIT AG-Aktie zeigt einen Wert von 77, was auf eine überkaufte Aktie und somit auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte RSI-Bewertung für Hamborner REIT AG.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Hamborner REIT AG-Aktie bei 6,53 EUR, was -3,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. In Bezug auf die letzten 200 Tage liegt die Aktie nur -1,51 Prozent unter dem GD200, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Hamborner REIT AG-Aktie ist ebenfalls positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie aufgegriffen, was zu einer guten Stimmungsbewertung führt.

Insgesamt wird die Hamborner REIT AG-Aktie hinsichtlich des Sentiments als schlecht eingestuft, während die RSI-Bewertung ebenfalls negativ ausfällt. Die technische Analyse führt zu einer neutralen Einschätzung, während die Anlegerstimmung als gut bewertet wird.