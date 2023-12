Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Hailiang?

Der Aktienkurs von Shuoao zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 0,59 Prozent, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Shuoao mit 14,57 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -13,98 Prozent in den letzten 12 Monaten. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Shuoao in den letzten 7 Tagen liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Shuoao-Aktie ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab.

In der technischen Analyse ergibt sich eine uneinheitliche Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,18 HKD, während der Schlusskurs des letzten Handelstages bei 0,17 HKD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Shuoao eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Aktie von Shuoao wird also aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als neutral eingestuft.