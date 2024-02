Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Guangzhou Baiyunshan Pharma?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical eine Rendite von -13,44 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -23,03 Prozent, wobei Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical mit 9,59 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,35 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,85 HKD liegt somit deutlich darunter (-6,71 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 20,72 HKD, was in etwa dem letzten Schlusskurs entspricht (+0,63 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical ergibt die Analyse einen RSI7 von 33,33 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 49,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.