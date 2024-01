Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Great West Lifeco 1St I Prf?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf überkaufte Titel hin, während ein niedriger RSI auf überverkaufte Titel hindeutet. Bei Great-west Lifeco liegt der RSI7 aktuell bei 22,92 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Great-west Lifeco ergibt ein geteiltes Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuten auf starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Great-west Lifeco ist "Neutral", basierend auf 4 "Neutral"-Meinungen. Die Kursprognose deutet auf ein Abwärtspotenzial von -5,37 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Neutral" eingestuft.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Great-west Lifeco nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt, da das KGV 78 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".