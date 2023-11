Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Grammer?

Laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Grammer als überbewertet einzustufen. Das KGV liegt mit 210,72 um ganze 746 Prozent höher als der Durchschnittswert von 24,9 in der Branche "Automatische Komponenten". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Grammer in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung der Diskussionen in eine übermäßig positive oder negative Richtung. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge zu einem Unternehmen gibt Hinweise darauf, ob es derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Grammer wurde leicht über oder unter dem Durchschnitt diskutiert. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Grammer-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 13,73 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 11,5 EUR um -16,24 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating bedeutet. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs (12,78 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,02 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Grammer-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Grammer momentan unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche.

Zusammenfassend ergibt sich für die Grammer-Aktie eine schlechte Bewertung sowohl aus fundamentaler, sentimentaler als auch technischer Analyse. Auch die Dividende fällt im Vergleich zur Branche negativ aus.