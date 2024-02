Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Go Metals?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Go Metals betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 35,29 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Go Metals derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 39,29 an, dass Go Metals weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In Bezug auf Go Metals wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was heute zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Bei Go Metals wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Go Metals-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen, was zu einer Abweichung von +25 Prozent führt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von +50 Prozent und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.