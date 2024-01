Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Givaudan?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit und wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Givaudan betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 78,95 Punkte, was darauf hindeutet, dass Givaudan derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Givaudan derzeit bei 3029,24 CHF, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 3334 CHF beträgt +10,06 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3256,04 CHF, was einer Differenz von +2,39 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, basierend auf der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien. In Bezug auf Givaudan wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wurde als negativ ermittelt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Givaudan besonders positiv diskutiert, mit fünf Tagen, an denen positive Themen dominierten, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dennoch haben tiefgreifende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.