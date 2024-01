Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Givaudan?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Givaudan war in den letzten Tagen neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab zwei positive und vier negative Tage, während an sieben Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Givaudan daher als "neutral" eingestuft. Obwohl es in letzter Zeit mehrere bestätigte Handelssignale gab, zeigten die meisten davon in eine negative Richtung, was zu einer "schlechten" Bewertung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Givaudan eine Rendite von 16,82 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -2,13 Prozent, während Givaudan mit 18,95 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält Givaudan in dieser Kategorie ein "gut" Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Givaudan derzeit bei 36,22, was 16 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Überbewertung des Titels und führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Hinsicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Givaudan liegt der RSI7 bei 42,07 Punkten und der RSI25 bei 42,64 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Givaudan daher ein "neutral" Rating basierend auf der Stimmung der Anleger, ein "gut" Rating in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und ein "schlecht" Rating aufgrund des überbewerteten KGV. Der RSI deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.