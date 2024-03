Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Galaxy Digital?

Die Dividende von Galaxy Digital liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 6 liegt, was zu einer Differenz von -6 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Galaxy Digital. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine positive Meinung über Galaxy Digital abgegeben, mit 1 Kaufempfehlung und keiner negativen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Galaxy Digital liegt bei 13 CAD, was einer neutralen Einschätzung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Galaxy Digital sowohl über dem 200-Tage-Durchschnittskurs als auch über dem 50-Tage-Durchschnittskurs liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für Galaxy Digital basierend auf der Dividendenpolitik, dem Sentiment in den sozialen Medien, den Analystenbewertungen und der technischen Analyse.