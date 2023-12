Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, GEA?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Gea-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Gea-Aktie.

Die trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, werden ebenfalls betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Gea-Aktie liegt aktuell bei 37,68 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 33,64 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird die Gea-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität haben wir bei Gea eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Im Branchenvergleich erzielte die Gea-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,29 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -14,86 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Gea um 14,02 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.