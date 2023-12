Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Fuse Science Inc?

Die technische Analyse der Fuse Science-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,00875 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -12,5 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 USD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls eine Abweichung von -12,5 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Fuse Science zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine Einstufung als "Gut" rechtfertigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Fuse Science-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 63,13, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 42,65, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.