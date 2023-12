Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Fujian Qing Shan Paper Industry?

Die Stimmung und Diskussionen über die Fujian Qingshan Paper Industry Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ebenfalls ab, was auf ein geringeres Interesse der Anleger hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fujian Qingshan Paper Industry mit 45,09 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Dividendenrendite der Fujian Qingshan Paper Industry beträgt 2,03 Prozent, was über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Fujian Qingshan Paper Industry Aktie eine Rendite von 8,21 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite bei -8,32 Prozent, während die Aktie von Fujian Qingshan Paper Industry eine Rendite von 16,53 Prozent erzielte. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.