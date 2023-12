Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Fuji Oil Company?

Die technische Analyse der Fuji Oil-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +14 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 336 JPY. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +1,71 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,46 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI von 41,8 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung zu Fuji Oil wurde in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt also eine positive Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.