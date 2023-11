Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Fractal Gaming AB?

Weitere Suchergebnisse zu "Repsol":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument in der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Fractal Gaming verwenden wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 44,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Fractal Gaming weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Fractal Gaming weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Fractal Gaming haben wir die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Fractal Gaming bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, um die Einschätzung einer Aktie zu bestimmen. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen der vergangenen Tage haben sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Fractal Gaming beschäftigt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fractal Gaming-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,68 SEK. Der letzte Schlusskurs (37 SEK) weicht somit um +13,22 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+5,05 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fractal Gaming-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.