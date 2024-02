Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Fortune Minerals?

Der Aktienkurs von Fortune Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche einen Rückgang um -29,58 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -20,42 Prozent erzielte, liegt Fortune Minerals um 29,58 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Fortune Minerals in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten in den letzten Tagen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fortune Minerals derzeit bei 0,04 CAD liegt, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,04 CAD, was auch zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Fortune Minerals als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 74,04 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 322,61 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

