Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, FitLife Brands?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Aktuell ist die Aktie von Fitlife Brands ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei überwiegen vor allem positive Meinungen. Zudem konzentriert sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen rund um Fitlife Brands. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Stärke von positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation kann mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Fitlife Brands hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Fitlife Brands. Auch dafür bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 3,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 3,26) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fitlife Brands-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Fitlife Brands ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,12 Punkten, was bedeutet, dass Fitlife Brands weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 53,61 ebenfalls an, dass Fitlife Brands weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier von Fitlife Brands in diesem Abschnitt daher ein "Neutral"-Rating.