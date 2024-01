Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, First Quantum Minerals?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Quantum Minerals bei 7,77 Euro, was bedeutet, dass die Börse nur 7,77 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 98 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 320, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von First Quantum Minerals bei -69,52 Prozent, was 59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,33 Prozent, wobei First Quantum Minerals mit 59,19 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von First Quantum Minerals nur eine schwache Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 "Gut", 9 "Neutral" und 2 "Schlecht" Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Innerhalb eines Monats liegen 2 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, wodurch die Aktie zuletzt als "Neutral" bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,04 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 66,25 Prozent entspricht. Auf Basis der Analystenmeinungen erhält die Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.