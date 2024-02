Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Farmland?

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben Farmland Partners Inc auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Farmland Partners Inc in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Farmland Partners Inc 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13 USD, was einem potenziellen Anstieg um 15,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (11,23 USD) entspricht. Insgesamt erhält die Farmland Partners Inc-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 11,45 USD, was nahe am letzten Schlusskurs (11,23 USD) liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (12,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Farmland Partners Inc-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Farmland Partners Inc zeigt einen Wert von 59,78, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".