Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Evergrande Health Industry?

China Evergrande New Energy Vehicle: Überbewertet aufgrund fundamentaler Kriterien

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Evergrande New Energy Vehicle liegt derzeit bei 203,16, was über dem Branchendurchschnitt von 15,94 liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -90,94 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche eine Underperformance von -91,09 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von China Evergrande New Energy Vehicle mit 103,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für China Evergrande New Energy Vehicle weist kaum Änderungen auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen deutlich positive Meinungen und Themen rund um den Wert in den vergangenen Wochen. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von China Evergrande New Energy Vehicle aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.