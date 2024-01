Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Enel Spa?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Enel Spa-Aktie: Analyse der Dividende, des Fundamentals, des Relative Strength Index (RSI) und des Sentiments

Die Enel Spa-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 5,29 Prozent, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (0 Prozent) darstellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Außerdem liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enel Spa mit 29,6 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enel Spa-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 28) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 25,61) führen zu einer positiven Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes der Enel Spa-Aktie führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Dividende, des Fundamentals, des RSI und des Sentiments eine gemischte Bewertung der Enel Spa-Aktie mit positiven und negativen Aspekten.