Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte?

Die Stimmung und die Diskussionen über die Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte-Aktie haben sich im vergangenen Monat verändert. Die Stimmung der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings wurde das Unternehmen häufiger diskutiert und erhielt mehr Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 178,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Stromversorger"-Branche eine Outperformance von +173,89 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.