Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Emergent BioSolutions?

Die technische Analyse der Emergent Biosolutions basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit ein "Schlecht"-Rating. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 6,34 USD liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,29 USD) um -63,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,31 USD, was einer Abweichung von -0,87 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Emergent Biosolutions-Aktie abgegeben. Diese ergaben 0 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt. Im zurückliegenden Monat wurden 0 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was dazu führt, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Emergent Biosolutions somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Emergent Biosolutions beträgt derzeit 62,96, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher der RSI als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Emergent Biosolutions in den letzten 12 Monaten eine Performance von -83,36 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 92,93 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -176,29 Prozent führt. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Emergent Biosolutions um 143,26 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.