Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Ecotel Communication?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Ecotel Communication als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Ecotel Communication-Aktie liegt bei 28,57, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Der RSI25-Wert beträgt 38,32, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ecotel Communication-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 23,5 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,9 EUR liegt, was eine Abweichung von -28,09 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 15,82 EUR, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,83 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar drehen kann. Für Ecotel Communication wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, und daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild.

In Bezug auf die fundamentalen Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 46, was bedeutet, dass die Börse 46,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Ecotel Communication zahlt. Dies ist 38 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 33, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.