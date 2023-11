Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Eagle Services?

Die Anleger-Stimmung gegenüber der Eagle Services-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt, wie die Auswertung von Kommentaren und Meinungsäußerungen in sozialen Medien zeigt. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt für die Eagle Services-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 68. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Rating-Einstufung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 57,66 im neutralen Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Eagle Services-Aktie mit 30,46 USD derzeit 2,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich aufgrund einer Distanz von -5,67 Prozent zum GD200 eine schlechte Einstufung. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,39, was 30 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (14,83). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Einstufung aus fundamentaler Perspektive.