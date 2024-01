Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, E.ON?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die technische Analyse der Eon-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 12,46 EUR ein "Gut"-Signal darstellt, da er um +7,51 Prozent über dem GD200 (11,59 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 12,14 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Eon-Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach ist, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Eon führt.

Der Relative Strength Index (RSI) steht bei 53,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,08, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".

Bei den fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle KGV von 50,17 unter dem Branchendurchschnitt (76 Prozent) liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" weist einen Wert von 211,05 auf, wodurch die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet gilt und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.