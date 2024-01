Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, E2open Parent Holdings?

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um E2open Parent geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, die rund um das Unternehmen angesprochen werden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von E2open Parent als "Gut" einzustufen ist.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten, dass die Aktivität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für E2open Parent in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die E2open Parent derzeit +23,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,2 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für E2open Parent wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das E2open Parent-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.