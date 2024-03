Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Daqo New Energy?

Die technische Analyse zeigt, dass Daqo New Energy aktuell eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 29,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 29,21 USD liegt, was einer Abweichung von -0,24 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 21,33 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 36,94 Prozent darüber liegt. Daher erhält das Unternehmen auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Daqo New Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Daqo New Energy geäußert wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Daqo New Energy derzeit "überverkauft" ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (8) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (19,55) bestätigen dieses Rating.

Die Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine Zunahme negativer Kommentare über Daqo New Energy hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Diskussionen und eine abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erfahren hat, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Daqo New Energy mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.