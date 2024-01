Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Cybin?

Die Analysteneinschätzung für die Cybin-Aktie fällt langfristig gesehen positiv aus, mit einer Gesamtbewertung von "Gut" und einem Kursziel von 10 USD. Dies würde eine erwartete Performance von 2369,14 Prozent darstellen. Allerdings gab es im letzten Monat keine Updates seitens der Analysten.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Cybin-Aktie mit 0,4 USD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 0,405 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +1,25 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht hingegen bei 0,46 USD, was zu einem Abstand von -11,96 Prozent führt und somit eine schlechte Bewertung ergibt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für die Cybin-Aktie in den letzten Wochen eher neutral bis schlecht ausfallen. Trotzdem konnte keine starke Veränderung festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird mit 51,67 bewertet, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,81, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Cybin-Aktie.