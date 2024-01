Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Crown?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können dazu beitragen, die Einschätzungen für Aktien zu verändern. Bei Crown wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Crown ist ebenfalls neutral. In den letzten Wochen gab es weder positive noch negative Themen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -16 Prozent beim Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Crown-Aktie zeigt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Crown basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Crown basierend auf der Diskussionstätigkeit, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.