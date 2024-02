Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, CropLogic?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Olympio Metals. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 27,78 Punkte, was darauf hindeutet, dass Olympio Metals derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Olympio Metals in den sozialen Medien geben derzeit kein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass Olympio Metals langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen aufweist, wobei die Rate der Stimmungsänderung sich positiv entwickelt. Dies führt zu der Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 0,076 AUD eine Entfernung von -49,33 Prozent vom GD200 (0,15 AUD), was als "Schlecht"-Signal zu bewerten ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,09 AUD auf, was einem Abstand von -15,56 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.