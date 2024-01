Southwestern Energy Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Southwestern Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 1,78 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 24,44 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Southwestern Energy mit 22,66 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Southwestern Energy derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,08 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung zu Southwestern Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt der RSI von Southwestern Energy einen Wert von 40,91, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,1 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".