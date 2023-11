Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Corvus?

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Kennwert, um die Rentabilität einer Aktie zu bewerten. Sie gibt das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs an und wird üblicherweise in Prozent ausgedrückt. Für die Corvus-Aktie beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Corvus eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der in der technischen Analyse verwendet wird, um herauszufinden, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Corvus wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,74 Punkten, was darauf hinweist, dass Corvus weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer "Neutral"-Einstufung für Corvus.

Die Analysteneinschätzung für die Corvus-Aktie zeigt eine überwiegend positive Bewertung, mit 1 Gut- und 0 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Auch im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Corvus gut ab, mit einer Rendite von 51,82 Prozent im vergangenen Jahr. Allerdings liegt die Aktie im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor und der Biotechnologie-Branche unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Corvus-Aktie aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine neutrale bis negative Einschätzung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird und ob sich neue Bewertungen und Analysen ergeben werden.