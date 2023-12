Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ComputershareADR?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen größtenteils eine positive Stimmung unter den Anlegern. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Computershare diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und kommt zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende schüttet Computershare derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 3,94 Prozentpunkte (2,67 % gegenüber 6,62 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Computershare liegt mit einem Wert von 22,4 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 27. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, weshalb die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" bezeichnet werden kann. Insgesamt erhält sie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Computershare-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 62,52 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Computershare.